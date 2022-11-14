Час, про якийсь писатимуть книги

Воістину, міфологічний час. Про це колись будуть книжки, будуть фільми, серіали і що там ще винайде масова культура серіалам на зміну, ціла гора текстів, які, дай Боже, знудяться школярам.

Варте уваги Орда готується влаштувати нову Бучу в помсту за втрачений Херсон

Але зараз найважливіше – не впустити, не випустити з поля зору ось таких деталей, із яких складається пазл Великої Історії.

Патріоти у Херсоні ховали прапори України від окупантів, чекаючи на звільнення: відео

Цікаве Росія вже зазнала найстрашнішої поразки у своїй історії

Ворог посягне на найсвятіше

Адже війна триває, ворог іще не поконаний, і саме цю "розсипану", неструктуровану (і тому нетривку) пам'ять старатиметься в нас відібрати до останньої хвилини війни і навіть після капітуляції (Москва чудово це вміє, може, це єдине, що вона вміє справді чудово – знецінювати правду, "крити лжею").

Тому запам'ятовуймо тепер і тут, не відкладаючи на потім, запам'ятовуймо самі й переказуймо дітям: Херсонці. В окупації. Ховали. Українські. Прапори. Тому що Херсон – це Україна. Слава Україні.

До теми – як на Херсонщині люди святкували звільнення від російської окупації: дивіться відео