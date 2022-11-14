Жнива війни

І це – не статистика. Це розтерзані, застрелені, зґвалтовані люди. Наші українці. Тисячі забраних катами життів. За кожним знайденим тілом – біль, зламана доля, горе близьких, перерваний чийсь політ. Хтось із них не встиг сховатись і втекти, а хтось не захотів. Ями з тілами, залиті кров'ю підвали-катівні – сліди путінського "русского міра" на українській землі.

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Нещодавно бачив кадри зняті на дорозі Херсон – Миколаїв. Жах. Я добре пам'ятаю цю дорогу, перетворену на місиво важкою технікою та артою. Уявив, що довелося пережити місцевим жителям. Подумав, як тепер це все відновлювати.

Тисячі квадратних кілометрів нашої землі, сотні сіл, сотні містечок нині начинені мінами, згорілим залізом, трупами, свинцем. Смертоносні ліси, смертоносні поля, смертоносні будинки, підвали, посадки... скільки десятків років знадобиться, щоб очистити все від смердючого дихання "братів"? Десять? Двадцять? Не знаю. Але пам'ять наша буде довгою.

За кожну Бучу прийде відплата

Вісім місяців та 11 днів над Херсоном знущалася орда. Тепер вона окопалася на лівобережжі, й там для тих, хто не змирився, – нова Буча. Поки ми не повернемо собі все, на окупованих землях будуть нові злочини, нові масові поховання, нові таємні могили.

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Але ми обов'язково повернемо вкрадене. І ті, хто чинив свавілля на нашій землі, обов'язково дадуть відповідь за це. І організатори та виконавці. 80 000 із хвостиком вже відповіли. Частина з них минулого тижня досхочу напилася листопадової дніпровської води. Не впевнений, що колись захочу поїсти раків в Одесі, але це чомусь не засмучує. Чекаємо. Сподіваємось. Працюємо на перемогу. Слава Україні!

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