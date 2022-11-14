Жнива війни
Радимо Україна будує ще один місток "воєнної дипломатії" з Європою
Нещодавно бачив кадри зняті на дорозі Херсон – Миколаїв. Жах. Я добре пам'ятаю цю дорогу, перетворену на місиво важкою технікою та артою. Уявив, що довелося пережити місцевим жителям. Подумав, як тепер це все відновлювати.
Тисячі квадратних кілометрів нашої землі, сотні сіл, сотні містечок нині начинені мінами, згорілим залізом, трупами, свинцем. Смертоносні ліси, смертоносні поля, смертоносні будинки, підвали, посадки... скільки десятків років знадобиться, щоб очистити все від смердючого дихання "братів"? Десять? Двадцять? Не знаю. Але пам'ять наша буде довгою.
За кожну Бучу прийде відплата
Вісім місяців та 11 днів над Херсоном знущалася орда. Тепер вона окопалася на лівобережжі, й там для тих, хто не змирився, – нова Буча. Поки ми не повернемо собі все, на окупованих землях будуть нові злочини, нові масові поховання, нові таємні могили.
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