З генерала – в козли офірні

Причому чистка генералів, яка мала місце у 2022 році, здасться розминкою. І апогеєм цієї чистки стане не просто усунення Сєргєя Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну та судовий процес.

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Ознакою цієї підготовки стало призупинення держпрограми виробництва зброї, на яку за 10 років виділили 20 трильйонів рублів. Результатом цієї масштабної програми стало цілковите фіаско російської армії в Україні.

Кумедно, але, згідно з цією програмою, до 2020 року в російських військах частка сучасного озброєння мала зрости до 70%. І Сєргєй Шойгу 20 січня 2022 року у своїй доповіді повідомляв, що частка сучасної зброї у російських військах становить 71,2%!

Армія "нє імеющая аналогов"

Проте вторгнення в Україну російська армія здійснювала на старій техніці, з паперовими картами, а вже до кінця весни почала пересідати на танки Т-62, які не випускаються з 1975 року. Наразі росіяни вже перейшли на озброєння доби Другої світової війни, зокрема гаубиці Д-1.

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Нинішнє призупинення держпрограми – це лише один із етапів не просто копання під Шойгу, а й загалом під увесь генералітет, який харчувався з розпилів на цій програмі. І хоча Путін з цих розпилів мав частку і не малу, але "царя" ніхто не звинувачуватиме. А от вівцею на заклання буде саме Шойгу. Якщо, звісно, ​​не випередить своїх "обвинувачів".

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