Из генерала – в козлы отпущения
Причем чистка генералов, имевшая место в 2022 году, покажется разминкой. И апогеем этой чистки станет не просто устранение Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.
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Забавно, но согласно этой программе к 2020 году в российских войсках доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. И Сергей Шойгу 20 января 2022 года в своем докладе сообщал, что доля современного оружия в российских войсках составляет 71,2%!
Армия, "не имеющая аналогов"
Тем не менее, вторжение в Украину российская армия осуществляла на старой технике, с бумажными картами, а уже к концу весны стала пересаживаться на танки Т-62, не выпускаемые с 1975 года. В настоящее время россияне уже перешли на вооружения эпохи Второй мировой войны, в частности, гаубицы Д-1.
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Нынешняя приостановка госпрограммы – это лишь один из этапов не просто копания под Шойгу, но и в целом под весь генералитет, кормившийся с распилов на этой программе. И хотя Путин с этих распилов имел долю и не малую, но "царя" никто винить не будет. А вот овцой на закланье будет именно Шойгу. Если, конечно, не опередит своих "обвинителей".
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