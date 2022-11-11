Эффект домино
Фактически уже в августе система управления работала не эффективно. Особенно это себя проявило во время расширения ВСУ плацдарма на северо-восточной локации, когда командование российских оккупационных войск получало данные о ситуации на передовой позже, чем та публиковалась в украинских информационных площадках.
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Слепое стадо оккупантов
Это был окончательный признак бегства россиян с правого берега, последствия которого мы могли видеть. Ряд подразделений остался без связи, не смог коммуницировать с командованием и даже не знал, отходить ли им с позиций, или продолжать держать их.
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Месяцы упорного труда и постоянного влияния ВСУ на систему управления российских оккупационных войск привели именно к такому результату – в конечном итоге не упорядоченному бегству, а хаотическому и паническому.
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