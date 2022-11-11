Воображаемый мир палача

По словам Суровикина, российская армия наносила потери украинцам под Херсоном в соотношении 1:8, успешно отбила все атаки украинских националистов, трижды разбомбила десант на Энергодар, уничтожила десятки штабов и складов боеприпасов.

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Суровикин отчитывался о выдающихся "победах" оккупантов, но сдал Херсонщину / Коллаж 24 канала

Но Суровикин приказал прекратить столь успешную для российской армии операцию и все равно сдал Херсон, указом Путина включенный в состав Российской Федерации.

В истории войн не было аналогов, когда войска сдавали такую большую территорию, несмотря на бесконечные победы.

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