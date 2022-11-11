Воображаемый мир палача
Актуальное Не забывайте о цене: кто стал "броней" прорыва ВСУ в Херсонской области
Суровикин отчитывался о выдающихся "победах" оккупантов, но сдал Херсонщину / Коллаж 24 канала
Но Суровикин приказал прекратить столь успешную для российской армии операцию и все равно сдал Херсон, указом Путина включенный в состав Российской Федерации.
В истории войн не было аналогов, когда войска сдавали такую большую территорию, несмотря на бесконечные победы.
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