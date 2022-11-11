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Актуальне Не забувайте про ціну: хто став "бронею" прориву ЗСУ на Херсонщині
Суровікін звітував про видатні "перемоги" окупантів, але таки здав Херсонщину / Колаж 24 каналу
Але Суровікін наказав припинити таку успішну для російської армії операцію і все одно здав Херсон, указом Путіна включений до складу Російської Федерації.
В історії воєн не було аналогів, коли б війська здавали таку велику територію, незважаючи на нескінченні перемоги.
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