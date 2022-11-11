Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що це пов'язано з призначенням нового командувача "спецоперації" Росії Сєргєєм Суровікіним.

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Резніков висловився про зміни в російській армії

Резніков зазначив, що Суровікін користується "доктриною терористів" та влаштовує масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури та мирних жителів.

За словами очільника Міноборони, з приходом Суровікіна російська армія стала більш дисциплінованою. А також сама тактика окупантів зазнала змін.

Він використовує терористичні тактики проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури з використанням крилатих ракет, реактивних снарядів та безпілотників, спеціальних іранських безпілотників,

– наголосив Резніков.

Також Резніков додав, що окупанти тепер не випускають по Україні одну-дві ракети, як раніше. Нині росіяни запускають "по 40 ракет на день і чекають".

Що відомо про генерала Суровікіна

8 жовтня Кремль призначив головкомом війни проти України генерала Сергія Суровікіна.

У мережі 56-річного генерала часто називають "різником Сирії", "канібалом" або "генералом Армагеддон". У війні в Сирії він очолював російські збройні сили у 2017 році, а відтак і у 2019-му.

За даними британських розвідників, Суровікін раніше командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в операціях в Україні.

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Однак призначення Суровікіна не дуже допомогло росіянам на полі бою. 9 листопада у Росії заявили, що буцімто відходять з Херсона. В Офісі Президента одразу наголосили, що ніякого відведення військ не фіксують. Водночас президент Володимир Зеленський закликав українців стримано реагувати на цю новину.

Уже 10 листопада Збройні Сили України почали звільняти нові населені пункти в Херсонській області. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що загалом з жовтня наші військові просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.

За минулу добу наші захисники звільнили 12 населених пунктів Херсонської області. Ці населені пункти вже повністю підконтрольні українській стороні.

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