Ефект доміно
Фактично, вже у серпні система управління працювала неефективно. Особливо це себе виявило під час розширення ЗСУ плацдарму на північно-східній локації, коли командування російських окупаційних військ отримувало дані про ситуацію на передовій пізніше, ніж та публікувалася на українських інформаційних майданчиках.
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Сліпе стадо окупантів
Це була остаточна ознака втечі росіян із правого берега, наслідки якої ми могли бачити. Низка підрозділів залишилася без зв'язку, не змогла комунікувати з командуванням і навіть не знала, чи їм відходити з позицій, чи продовжувати тримати їх.
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Місяці завзятої праці та постійного впливу ЗСУ на систему управління російських окупаційних військ привели саме до такого результату – зрештою не впорядкованої втечі, а хаотичної та панічної.
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