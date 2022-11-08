Об этом сообщают в министерстве обороны России. Там отмечают, что Шойгу прибыл в Украину, а именно – на оккупированные территории, но доказательств этому нет. Он заслушал доклад Суровикина по поводу текущей обстановки, выполнения боевых задач, характера действий украинских военных, а также по вопросам обеспечения мобилизованных, пишет 24 канал.

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Что известно о визите Шойгу

Минобороны России опубликовало видео с посещением командного пункта, где Суровикин что-то сообщает Шойгу, но звука в первой половине ролика нет. А также размытые карты на стенах, экраны компьютеров и бумаги на столах.

Во второй части ролика, где появляется звук, Шойгу уже вручает награды захватчикам. Пропагандисты сообщают, что командный пункт расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин рассказал, сколько "мобиков" уже отправили в Украину. По его информации, около 80 тысяч мобилизованных привлечены в войне в Украине, из них около 50 тысяч участвуют в боевых действиях.

"Мобики" отказываются воевать

Российские захватчики наказывают своих же "мобиков", отказывающихся воевать. В частности, один из так называемых лагерей для мобилизованных обустроили в селе Заветное Желание Донецкой области. Там удерживают 21 солдата русской армии. Их периодически заставляют копать блиндажи. Также мобилизованным угрожают расстрелом.

В Казани сотни "мобиков" устроили бунт против командира. Ему буквально устроили коридор позора. Командира посылали и унижали.

"Мобики" из Томской области также отказываются воевать, россияне уже более двух недель прячутся в лесах Луганщины. Вернуться к части они не могут, поскольку им грозит уголовное дело о дезертирстве из-за того, что они скрылись из зоны боевых действий.

Жена одного из "мобиков" из 55-й горной мотострелковой бригады рассказала, как ее мужа бросило командование в лесу под Сватовым. Она обратилась в военкомат, но там заявили, что россиянин "пропал без вести".

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