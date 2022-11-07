В частности, один из так называемых лагерей для "мобиков" россияне обустроили в селе Завитне Бажання Донецкой области. По данным журналистов, там в подвале удерживается 21 "мобик".

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Оккупанты издеваются над своими "мобиками"

"Мобиков", не желающих воевать против Украины, закрыли в подвале. Их периодически заставляют копать блиндажи.

В The Insider отметили, что по словам родственников задержанных, мобилизованным угрожают расстрелом.

Жена "мобика" Елена Кашина, утверждает, что ее 33-летний мужчина якобы не имеет никакого военного опыта. Мол, в армии он ремонтировал БТРы.

Россиянка уверяет, что во время подготовки на полигоне ее мужу давали пострелять из автомата всего один раз. Кстати, прицел был согнут в сторону, поэтому россиянин не смог попасть даже со 100 метров. Потом "мобикам" показали, как копать окопы и отправили на фронт. Так что это вся боевая подготовка, подчеркнула россиянка.

"Меня сегодня наши могут расстрелять", – российский "мобик"

По словам Кашиной, ее муж находится в Украине с 2 октября. Позже он звонил по телефону домой и уверял, что якобы не хочет убивать людей.

Российский мобилизованный отметил, что заместитель командира роты угрожает расстрелом всем, кто отказывается воевать.

Лен, меня сегодня наши (российские военные – 24 канал) могут расстрелять,

– сказал российский "мобик" своей жене.

В конце октября он сообщил, что часть отказников бросили в подвал, остальные куда-то увозятся в неизвестном направлении.

По словам родственников других военных, насильственно удерживаемых в подвале, отказчиков почти не кормят. Жены и матери "мобиков" написали заявление в следственный комитет России, однако никакого ответа так и не получили.

Кстати Меньше половины готовятся, остальные – "бухают", – Арестович о мобилизованных в России

Российские "мобики" бунтуют и "пропадают без вести": последние новости

В Казани сотни "мобиков" устроили бунт против командира. Ему буквально устроили коридор позора. Командира посылали и унижали.

Оккупанты массово списывают своих мобилизованных. В частности, жена одного из "мобиков" из 55-й горной мотострелковой бригады рассказала, как ее мужа бросило командование в лесу под Сватовым. Она обратилась в военкомат, но там заявили, что россиянин "пропал без вести".

Заметим, что в России мобилизовали больного с гепатитом C. Кстати, он состоит на учете из-за наркозависимости.

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