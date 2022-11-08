Про це повідомляють у міністерстві оборони Росії. Щоправда, жодних підтверджень, що нога Шойгу ступала саме на українську землю, традиційно нема. У міноборони Росії зазначають, що Шойгу заслухав доповідь Суровікіна щодо поточної обстановки, виконання бойових завдань, характеру дій українських військових, а також з питань забезпечення мобілізованих, пише 24 канал.

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Деталі про візит Шойгу

Міноборони Росії опублікувало відео з відвідуванням командного пункту, на якому Суровікін повідомляє Шойгу, але звуку в першій половині ролика немає. А також розмиті карти на стінах, екрани комп'ютерів та папери на столах.

У другій частині ролика, де з'являється звук, Шойгу вже вручає нагороди загарбникам. Пропагандисти повідомляють, що командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Владімір Путін розповів, скільки "мобіків" вже відправили в Україну. За його інформацією, близько 80 тисяч мобілізованих залучено у війні в Україні, з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях.

"Мобіки" відмовляються воювати

Російські загарбники карають своїх же "мобіків", що відмовляються воювати. Зокрема, один з так званих таборів для мобілізованих облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині. Там утримують 21 солдата російської армії. Їх періодично заставляють копати бліндажі. Також мобілізованим погрожують розстрілом.

У Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира. Йому буквально влаштували коридор ганьби. Командира посилали та принижували.

"Мобіки" з Томської області також відмовляються воювати, росіяни вже понад два тижні ховаються у лісах Луганщини. Повернутися до частини вони не можуть, оскільки їм загрожує кримінальна справа про дезертирство через те, оскільки вони втекли з зони бойових дій.

Дружина одного з "мобіків" зі 55-тої гірської мотострілецької бригади розповіла, як її чоловіка кинуло командування в лісі під Сватовим. Вона звернулася до військкомату, але там заявили, що росіянин "зник безвісти".

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