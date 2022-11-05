Родичі мобілізованих звертаються у військкомати, сподіваючись на допомогу. Однак там, очевидно, вже вирішили, якою буде доля окупантів.

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У російських військкоматах кажуть, що мобілізовані зникли безвісти

У Луганській ОВА розповіли, що дружини та матері російських бойовиків різних підрозділів, яких відправили в Україну, звертаються до російського міноборони та інших відомств. Вони скаржаться, що загарбники перебувають на фронті в поганих умовах і без належної підготовки.

Зокрема, дружина одного з мобілізованих у 55-ту гірську мотострілецьку бригаду розповіла, як її чоловіка кинуло командування в лісі під Сватовим. Вона звернулася до військкомату, але там заявили, що він "зник безвісти".

Росіянина мобілізували 26 вересня із Томської області. Вже через 3 дні він був на території України. Жодного військового вишколу окупант не пройшов.

Наприкінці жовтня командування зникло, залишивши його та ще близько 300 бойовиків. Вони не мають ні харчів, ні речей, ні медикаментів. Вже понад тиждень загарбники ховаються у лісі.

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Проблеми мобілізації у Росії: коротко

Ще 28 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що часткова мобілізація в "завершується". Однак відповідного указу ще не було, тому юридично вона продовжується.

Слова владної верхівки країни-терористки постійно суперечать їхнім вчинкам. Попри те, що мобілізацію нібито "завершили", 4 листопада президент Росії Владімір Путін підписав указ, що дозволяє мобілізовувати злочинців з судимістю за тяжкі злочини.

В Інституті вивчення війни заявили, що мобілізація в Росії триває, але приховано. Деякі громадяни країни-агресорки вже отримали повістки на 2023 рік, тому, ймовірно, Кремль готує щонайменше другу хвилю мобілізації.

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