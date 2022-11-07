Владімір Путін кількість мобілізованих росіян, яких уже перекинули на війну до України. Про це пишуть росЗМІ.

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Скільки "мобіків" перекинули на війну до України

За інформацією російського диктатора, близько 80 тисяч "мобіків" залучено у війні в Україні, з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в Україні можуть знаходитися від 50 до 60 тисяч мобілізованих окупантів.

28 вересня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Мовляв, набрали необхідну кількість – 300 тисяч осіб.

Хоч часткова мобілізація і дозволила набрати до війська кілька сотень тисяч бійців, воювати хочуть не всі.

Російські "мобіки" бунтують та "зникають безвісти"

Російські загарбники карають своїх же "мобіків", що відмовляються воювати. Зокрема, один з так званих таборів для мобілізованих облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині. Там утримують 21 солдата російської армії. Їх періодично заставляють копати бліндажі. Також мобілізованим погрожують розстрілом.

У Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира. Йому буквально влаштували коридор ганьби. Командира посилали та принижували.

"Мобіки" з Томської області також відмовляються воювати, росіяни вже понад два тижні ховаються у лісах Луганщини. Повернутися до частини вони не можуть, оскільки їм загрожує кримінальна справа про дезертирство через те, оскільки вони втекли з зони бойових дій.

Дружина одного з "мобіків" зі 55-тої гірської мотострілецької бригади розповіла, як її чоловіка кинуло командування в лісі під Сватовим. Вона звернулася до військкомату, але там заявили, що росіянин "зник безвісти".

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