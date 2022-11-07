Владимир Путин назвал количество мобилизованных россиян, уже переброшенных на войну в Украину. Об этом пишут росСМИ.

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Сколько "мобиков" перебросили на войну в Украину

По информации российского диктатора, около 80 тысяч "мобиков" привлечены в войне в Украине, из них около 50 тысяч участвуют в боевых действиях.

Ранее советник офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в Украине могут находиться от 50 до 60 тысяч мобилизованных оккупантов.

28 сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Мол, набрали необходимое количество – 300 тысяч человек.

Хотя частичная мобилизация и позволила набрать в армию несколько сотен тысяч бойцов, воевать хотят не все.

Российские "мобики" бунтуют и "пропадают без вести"

Российские захватчики наказывают своих же "мобиков", отказывающихся воевать. В частности, один из так называемых лагерей для мобилизованных обустроили в селе Заветное Желание Донецкой области. Там удерживают 21 солдат русской армии. Их периодически заставляют копать блиндажи. Также мобилизованным угрожают расстрелом.

В Казани сотни "мобиков" устроили бунт против командира. Ему буквально устроили коридор позора. Командира посылали и унижали.

"Мобики" из Томской области также отказываются воевать, россияне уже более двух недель прячутся в лесах Луганщины. Вернуться в часть они не могут, поскольку им грозит уголовное дело о дезертирстве из-за того, что они скрылись из зоны боевых действий.

Жена одного из "мобиков" из 55-й горной мотострелковой бригады рассказала, как ее мужа бросило командование в лесу под Сватовым. Она обратилась в военкомат, но там заявили, что россиянин "пропал без вести".

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