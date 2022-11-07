На войну Ванюкова отправили еще в апреле. В конце лета он приехал в отпуск и тогда у него нашли пулю в голове. Об этом сообщает 24 канал.

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В Украине "демобилизовали" контрактника из-под Москвы

Как рассказала в соцсети жена россиянина Полина, во время отпуска ее муж жаловался на головную боль.

МРТ не смогли сделать, сказали, что в голове металл,

– отметила женщина.

Впоследствии Ванюков был госпитализирован в городскую клинику, диагностировав высокое давление, контузию и шар в голове. Пока он находился в больнице, военное начальство терроризировало его жену, требуя выписать мужа, или перевести в военный госпиталь.



У россиянина нашли шар в голове / фото Полины Ванюковой

Когда россиянину стало получше, он захотел написать рапорт в завершение контракта и прохождение врачебной комиссии по завершению. Впрочем, мужчину комиссовать не захотели. Так что в конце сентября краснодарец снова поехал убивать украинцев.

"По всем параметрам мой Федя не должен был возвращаться на СВО, но решили иначе. Никогда не забуду слова: "А ты попробуй теперь, докажи, что этот шар прилетел тебе там, на СВО!" – рассказала жена россиянина.

В итоге Ванюков был убит на войне в Украине. А впоследствии его жена потребовала, чтобы ее мужа наградили медалями, которые он якобы "заслужил в августе в боях за села Давидов Брид и Белогорка".



В Украине "демобилизовали" Федора Ванюкова / фото Анатолий Штефан

Что ж, медалей, судя по всему, погибший россиянин не получит. А этот случай еще раз показывает циничность "второй армии мира". Но Вооруженные Силы Украины продолжают сражаться с врагом и дают ему отпор.

Напомним, 28 октября Сергей Шойгу заявил, что России удалось мобилизовать необходимое количество мужчин, а затем мероприятия по частичной мобилизации завершены. На самом деле, это не так. Так, в сети появилось фото повестки, выданной жителю Уфы, в которой отмечено, что тот должен явиться в военный комиссариат 17 ноября.

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