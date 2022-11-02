Мобилизацию отменили на словах

Так, в сети появилось фото повестки, выданной жителю Уфы. В ней указано, что тот должен явиться в военный комиссариат 17 ноября.

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Эту повестку ему выдали непосредственно в военкомате, куда пригласили по телефону. Теперь россиянин обязан пройти отбор на мобилизацию, которая якобы закончилась.

Повестку мужчине вручили в военкомате, куда его пригласили по телефону. Парень подумал: министр обороны объявил о выполнении мобилизационной задачи, так что бояться нечего и можно сходить в военкомат. Однако на самом деле все произошло несколько иначе,

– отметили в одном из телеграм-каналов.

Шойгу объявил о завершении мобилизации

О завершении мобилизации Шойгу рассказал на встрече с диктатором Путиным. По его словам:

13 тысяч мужчин якобы пошли в ряды русской армии добровольно,

82 тысячи мобилизованных после "прохождения подготовки" уже на фронте,

218 тысяч сейчас проходят обучение на полигонах.

То есть мобилизовали именно 300 тысяч человек, как было запланировано сначала. Также он оговорился, что военкоматы будут продолжать набирать людей, но уже не по повесткам, а только добровольцев и тех, кто хочет проходить службу по контракту. Теперь мобилизацию в России будут называть "волнами добровольцев".

Что интересно, Шойгу объявил об отмене мобилизации перед осенним призывом, во время которого планируют набрать еще 120 тысяч человек. Кремль уверяет, что срочников не будут отправлять на фронт, но всем и так понятно, чего стоят обещания из Москвы.

Почему повестки приходят и дальше

В РосСМИ появилась информация, что, несмотря на заявления минобороны России, мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока диктатор не подпишет соответствующее решение об ее отмене. Это прописано в законодательстве страны-агрессора. А до этого слова никаких чиновников не будут иметь никакого веса, а минобороны может в любой момент предоставить регионам новые планы мобилизации, после чего снова будут раздавать повестки.

Также в СМИ предполагают, что Путину невыгодно подписывать этот документ и по другим причинам, ведь эта подпись:

позволит уволиться по собственному желанию всем контрактникам, ведь контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие "до окончания периода частичной мобилизации",

будет означать демобилизацию новобранцев, ведь мобилизованные после 21 сентября россияне имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Однако также подчеркнули, что поскольку мобилизацию в России объявили впервые после Второй мировой войны, то и четкого нормотворчества по отношению к ней нет. Следовательно, Путин имеет в этом вопросе самые широкие полномочия.