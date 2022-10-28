Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Президент также рассказал о том, как российское командование использует мобилизованных, которые плохо экипированы.

Обратите внимание Шойгу доложил Путину о завершении "частичной мобилизации"

Россиянам скоро понадобится еще одна волна мобилизации

Владимир Зеленский отметил, что заявления Кремля снова не совпадают с реальностью. В России говорят, что якобы новые волны отправления мужчин на фронт не нужны, но на фронте ситуация выглядит совсем иначе.

Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам в Иране,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что для противодействия врагу наша страна постоянно работает для усиления ПВО и других оборонных возможностей.

В России заявили о сворачивании "частичной мобилизации"

Министр обороны России Шойгу отчитался диктатору Путину о якобы завершении мобилизации. В Кремле говорят, что 82 тысячи мобилизованных после "прохождения подготовки" уже на фронте, а еще 218 проходят обучение на полигонах. То есть Шойгу говорит, что мобилизовали 300 тысяч человек, потому что якобы было запланировано с начала.

В то же время военкоматы, по словам того же Шойгу, будут продолжать набирать людей – якобы будут брать в армию только добровольцев и тех, кто хочет проходить службу по контракту. Так что фактически мобилизация может продолжаться и дальше, просто ее будут называть "волной добровольцев".

Кроме того, в России с 1 ноября стартует осенний призыв срочников. В Кремле говорят, что их на фронт отправлять не будут, но доверия словам из Москвы нет. Россия планирует призвать на срочную службу 120 тысяч человек.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео