Жатва войны
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Недавно видел кадры снятые на дороге Херсон – Николаев. Жуть. Я хорошо помню эту дорогу, превращенную в месиво тяжелой техникой и артой. Представил себе, что пришлось пережить местным жителям. Подумал о том, как теперь это все восстанавливать.
Тысячи квадратных километров нашей земли, сотни сел, сотни городков сейчас начинены минами, сгоревшим железом, трупами, свинцом. Смертоносные леса, смертоносные поля, смертоносные дома, подвалы, посадки... Сколько десятков лет понадобится, чтобы очистить все от смрадного дыхания "братьев"? Десять? Двадцать? Не знаю. Но память наша будет долгой...
За каждую Бучу придет возмездие
Восемь месяцев и 11 дней над Херсоном глумилась орда. Теперь она окопалась на Левобережье и там сейчас для тех, кто не смирился, – новая Буча. Пока мы не вернем себе все, на оккупированных землях будут новые преступления, новые массовые захоронения, новые тайные могилы.
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