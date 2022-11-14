Жатва войны

И это – не статистика. Это растерзанные, застреленные, изнасилованные люди. Наши украинцы. Тысячи забранных палачами жизней. За каждым найденным телом – боль, сломанная судьба, горе близких, чей-то прерванный полет. Кто-то из них не успел спрятаться и бежать, а кто-то не захотел. Ямы с телами, залитые кровью подвалы-пыточные – следы путинского "русского мира" на украинской земле.

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Недавно видел кадры снятые на дороге Херсон – Николаев. Жуть. Я хорошо помню эту дорогу, превращенную в месиво тяжелой техникой и артой. Представил себе, что пришлось пережить местным жителям. Подумал о том, как теперь это все восстанавливать.

Тысячи квадратных километров нашей земли, сотни сел, сотни городков сейчас начинены минами, сгоревшим железом, трупами, свинцом. Смертоносные леса, смертоносные поля, смертоносные дома, подвалы, посадки... Сколько десятков лет понадобится, чтобы очистить все от смрадного дыхания "братьев"? Десять? Двадцать? Не знаю. Но память наша будет долгой...

За каждую Бучу придет возмездие

Восемь месяцев и 11 дней над Херсоном глумилась орда. Теперь она окопалась на Левобережье и там сейчас для тех, кто не смирился, – новая Буча. Пока мы не вернем себе все, на оккупированных землях будут новые преступления, новые массовые захоронения, новые тайные могилы.

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Но мы обязательно вернем украденное. И те, кто творил беспредел на нашей земле, обязательно ответят за это. И организаторы и исполнители. 80 000 с хвостиком уже ответили. Часть из них на прошлой неделе досыта напилась ноябрьской днепровской воды. Не уверен, что когда-нибудь захочу поесть раков в Одессе, но это почему-то не огорчает. Ждем. Надеемся. Работаем на победу. Слава Украине!

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