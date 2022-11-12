Український авангард четвертої світової

Після кожної світової виникає нова система міжнародних відносин. І формують її держави-переможиці. Їхнє число зазвичай зростає з наближенням параду Перемоги.

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У четвертій світовій війні тривалий час майбутня головна держава-переможиця боролася одна. Сьогодні їх уже сорок одна.

Наостанок кілька слів про країну, яка програла свою war of choice. Вся гіркота і вся драма ганебної військової поразки Росії ще попереду, але країна вже зазнала найстрашнішої моральної поразки у своїй історії.

Навіки тавровані дияволом

Канцлер Німеччини якось заявив, що німці подолали нарешті свій комплекс провини за злочини гітлерівської Німеччини. 77 років вони відмиваються від Гітлера. Скільки років нам доведеться відмиватись від Путіна?

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І коли канцлеру "прекрасної Росії майбутнього" дозволять приїхати до Бучі постояти навколішки перед меморіалом українським дівчатам, яких мучили та вішали російські (бурятські, чеченські) тварини? І чи взагалі буде така професія – керівник Росії?

Я довго не міг зрозуміти, чому кремлівські "криейтори" обрали саме знак Z, щоб старанно помічати ним свої злочини. Можливо, у них підсвідомо спрацювало розуміння своєї місії. Z – остання літера латинського алфавіту. Після Z нічого вже нема. Нелюди, помічені тепер диявольським знаком Z, приречені піти з історії.

Детальніше ознайомитися із книгою Андрія Піонтковського "Третій шлях до рабства" можна за посиланням.

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