Український авангард четвертої світової
Після кожної світової виникає нова система міжнародних відносин. І формують її держави-переможиці. Їхнє число зазвичай зростає з наближенням параду Перемоги.
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У четвертій світовій війні тривалий час майбутня головна держава-переможиця боролася одна. Сьогодні їх уже сорок одна.
Наостанок кілька слів про країну, яка програла свою war of choice. Вся гіркота і вся драма ганебної військової поразки Росії ще попереду, але країна вже зазнала найстрашнішої моральної поразки у своїй історії.
Навіки тавровані дияволом
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І коли канцлеру "прекрасної Росії майбутнього" дозволять приїхати до Бучі постояти навколішки перед меморіалом українським дівчатам, яких мучили та вішали російські (бурятські, чеченські) тварини? І чи взагалі буде така професія – керівник Росії?
Я довго не міг зрозуміти, чому кремлівські "криейтори" обрали саме знак Z, щоб старанно помічати ним свої злочини. Можливо, у них підсвідомо спрацювало розуміння своєї місії. Z – остання літера латинського алфавіту. Після Z нічого вже нема. Нелюди, помічені тепер диявольським знаком Z, приречені піти з історії.
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