Украинский авангард четвертой мировой

После каждой мировой войны возникает новая система международных отношений. И формируют ее державы-­победительницы. Их число обычно возрастет с приближением парада Победы.

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В четвертой мировой войне долгое время будущая главная держава-победительница сражалась одна. Сегодня их уже сорок одна.

В заключение несколько слов о стране, проигравшей свою war of choice. Вся горечь и вся драма позорного военного поражения России еще впереди, но страна уже потерпела самое ужасное моральное поражение в своей истории.

Навеки с клеймом дьявола

Канцлер Германии недавно заявил, что немцы преодолели, наконец, свой комплекс вины за преступления гитлеровской Германии. 77 лет они отмывались от Гитлера. Сколько лет нам придется отмываться от Путина?

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И когда канцлеру "прекрасной России будущего" позволят приехать в Бучу постоять на коленях перед мемориалом украинским девушкам, которых мучили и вешали российские (бурятские, чеченские) животные? И вообще будет ли такая профессия – руководитель России?

Я долго не мог понять, почему кремлевские "криэйторы" выбрали именно знак Z, чтобы старательно помечать им свои преступления. Возможно, у них подсознательно сработало понимание своей миссии. Z – последняя буква латинского алфавита. После Z ничего уже нет. Нелюди, помеченные ставшим теперь дьявольским знаком Z, обречены уйти из истории.

Детальнее ознакомиться с книгой Андрея Пионтковского "Третий путь к рабству" можно по ссылке.

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