Цинічності російської пропаганди та кремлівських чиновників немає меж. Ще нещодавно ворожа сторона говорила про "українскіх нацистов" та погрожувала розправитись навіть з нашими дітьми, а після поразок на полі бою – благає про перемовини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також Звільнення Херсона: як Росія створювала ІПСО та пастки для ЗСУ, але отримала повний провал

Що сказали у російському МЗС

Заступник голови російського міністерства закордонних справ Сєргєй Рябков вчергове "закликав до миру". Важливо, що відбулось це на фоні перемог Збройних Сил на Херсонщині.

Я можу тільки підтвердити позицію – ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові й раніше,

– сказав заступник глави МЗС.

Можна подумати, що Кремль вирішив розкаятися, закінчити війну, визнати свою поразку та суверенітет України, але – ні. Після слів про "мирний діалог" Рябков згадав, що нашою державою керують "західні куратори".

Про кого йшлося – невідомо, однак ці зловісні "куратори" спонукають Київ перемовин з Москвою, але Зеленський опирається.

Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі – залежить не від нас,

– сказав Рябков.

Читайте також Путін відчуває свою загибель, – Яковенко розповів, як змінилася риторика російського диктатора

Що Зеленський сказав про переговори

Нещодавно Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському виданню, де зазначив, коли Україна готова буде розпочати діалог з Росією. За його словами, станеться це не з "нинішньої Росією" та диктатором Путіним.

Зазначмо, що після незаконної анексії ворогом українських територій у вересні президент підписав указ про неможливість діалогу з Москвою, поки на чолі Росії – Путін.

Варте уваги – чи будуть перемовини між Україною та Росією після повної деокупації Херсона: дивіться відео