Путін заговорив про партнерство з Україною

Мова йде про слова російського диктатора про те, що він вважає необхідним відновити повномасштабну взаємодію з партнерами в Україні. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Виявляється те, що відбувалося усі ці 8 місяців було партнерством. Коли вбивали українців масово, тисячами вбивали мирних жителів, гвалтували, грабували – це була така форма партнерства,

– зауважив Яковенко.

Він припускає, що такий вплив на путінську риторику мали переговори Саллівана з Патрушевим, а також розмова Саллівана з адміністрацією президента Зеленського.

За словами журналіста, це могло бути планом, щоб якось дати зрозуміти, що все-таки потрібно зберегти канали взаємодії, а також спроба впливати на Зеленського з боку американської адміністрації, принаймні одного з її чиновників, щоб Україна пом'якшила свою позицію.

Риторику пом'якшив і Зеленський

Яковенко підкреслив, що це прохання Путіна про розвиток взаємодії з "українськими партнерами" є абсолютно принизливим і безглуздим. Але, з іншого боку, можна побачити пом'якшення, хоч і буквально на пів міліметра, з боку президента України.

Журналіст пояснив, що в одному зі своїх пубілчних виступів Зеленський вкотре назвав умови України для становлення миру – повне виведення російських військ за кордони України станом на 1991 рік, виплата репарацій, а це понад трильйон доларів, покарання воєнних злочинців та надання Україні гарантій безпеки та неповторення нападу Росії. Але один пункт президент України не назвав – той, який він закріпив своїм указом про те, що за жодних обставин жодних переговорів із Путіним бути не може.

Звісно, цим Зеленський аж ніяк не скасував свого указу і своєї позиції. Але, як припустив Яковенко, ймовірно, саме для того, щоб він в черговий раз не наголошував на тому, що мирні переговори можливі лише з іншим президентом Росії, Салліван і приїздив до України та намагався вплинути на Зеленського.

Утім, навіть якщо це справді так, то великої радості для Путіна все одно немає. Позиція України, яка озвучувалася вже не раз, залишається незмінною І автоматично робить Путіна неможливим учасником переговорів. Тому, за словами Яковенка, "човникова" дипломатія Саллівана змусила Путіна фактично стати навколішки і просити Зеленського якось встановити з ним контакт.

Зрозуміло, що Путін чує свою загибель, чує смерть, що наближається, і намагається якось врятуватися. Скоріш за все, йому це не вдасться,

– підсумував Яковенко.

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