Об этом для 24 канала рассказал Олег Катков – военный эксперт, главный редактор Defense Express. Он отметил, что страны НАТО могут собирать российские ракеты и оккупанты об этом узнают.

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"Оккупанты следят за воздушными целями в радиусе 450 километров. Они могут узнать, что другая европейская страна будет сбивать их ракеты. Зафиксировать пуск ракеты воздух-воздух не является проблемой", – сказал Катков.

НАТО должна дать ответ

По словам Каткова, дело в том, что ни одна страна НАТО в момент пуска не знает, что именно летит. Официальные лица Кремля говорят, что превратят НАТО в ядерный пепел. Это люди, отвечающие за государственные решения России.

По мнению эксперта, не сбивать летящие в сторону НАТО ракеты удивительно. Он отметил, что Альянс должен дать хоть какой-то ответ, потому что ракета упала в Польше.

Мне кажется, что вариант того, что небо над Украиной закроют частично, возможен. Об этом мы узнаем после заседания. Нет необходимости делать такие краткосрочные прогнозы,

– сказал Катков.

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