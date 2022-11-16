На сегодня нет совершенных систем ПВО, которые обеспечили бы уничтожение всех воздушных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
Обратите внимание Украине дают много новых систем ПВО: поможет ли это "закрыть небо"
Эксперт убежден, что падение российских ракет в Польше стало прецедентом и на сегодня нет гарантий, что он не повторится. В то же время Черник убежден, что такая ситуация лишь будет способствовать наращиванию украинской системы ПВО.
Аналитик подчеркнул, что в украинском медиасообществе ошибочно начали поднимать новую информационную волну о так называемом "закрытии неба".
Это очень глубокая и неправильная мысль. Потому что небо не "закрывается" никогда. Если даже у каждого куста поставить ЗРК "Patriot", то все равно будет прорыв обороны,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, Украина не может себе позволить "понижение бдительности", поэтому нужно выбирать правильные формулировки.
"Если мы скажем, что небо "закрыто", то обязательно кто-то расслабится, что станет непомерно высокой ценой для нас. Должны постоянно говорить метко и грамотно : прикрыли небо на 93 процента, прикрыли небо на 95 процентов, довели прикрытие неба до 98 процентов – вот это правильный нарратив", – резюмировал Черник.
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