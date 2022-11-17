Як повідомляють британські розвідники, 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності.

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Ворог бив переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України.

Ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення,
– наголосили розвідники.

Ракети країна-агресорка запускала з повітряних, морських і наземних платформ. Внаслідок обстрілу Україна зіткнулася зі значним зменшенням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання.

"Триваючі удари такого масштабу глибоко зачіпають російські запаси звичайних крилатих ракет, оскільки деградація національної інфраструктури України стала ключовим елементом стратегічного підходу Росії до кампанії", – зазначили у британській розвідці.

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