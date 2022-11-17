Как сообщают британские разведчики, 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности.

Грозит ли Украине региональный блекаут: оценка эксминистра энергетики

Враг бил преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Вероятно, это наибольшее количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения,
– подчеркнули разведчики.

Ракеты страна-агрессорка запускала с воздушных, морских и наземных платформ. В результате обстрела Украина столкнулась со значительным уменьшением электроэнергии , доступной из национальной сети. Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению.

"Длящиеся удары такого масштаба глубоко затрагивают российские запасы обычных крылатых ракет, поскольку деградация национальной инфраструктуры Украины стала ключевым элементом стратегического подхода России к кампании", - отметили в британской разведке.

Вдобавок к атакам по Украине – россияне обстреляли и Польшу.

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