За минулу добу ЗСУ відбили багато атак окупантів. Це сталося в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

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Росіяни обстрілюють Україну

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також протягом минулої доби ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;

на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.

на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

ЗСУ активно нищать ворога

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. 15 листопада у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів.

Внаслідок дій ЗСУ в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Наша авіація протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили:

2 пункти управління,

6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

3 склади боєприпасів,

3 інших важливих об’єкти окупантів.

Окупанти все мінують

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження ЗСУ його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Росіяни знищують українську культуру

До речі, також окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. Так, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента Росії присвоєно так звані "почесні звання" містам Горлівка та Маріуполь.

Нагадаємо, що внаслідок вогневого ураження району зосередження ворога 15 листопада у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати окупантів склали близько 50 осіб загиблими та пораненими.

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