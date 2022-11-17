За минувшие сутки ВСУ отразили многие атаки оккупантов. Это произошло в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

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Россияне обстреливают Украину

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также за прошедшие сутки ракетный удар был по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;

в Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.

на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

ВСУ активно уничтожают врага

Российские захватчики продолжают нести потери. 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.

В результате действий ВСУ в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили:

2 пункта управления,

6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

3 склада боеприпасов,

3 других важных объекта оккупантов.

Оккупанты все минируют

В Каховском районе враг ужесточил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения ВСУ его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

Россияне уничтожают украинскую культуру

Кстати, также оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. Так, в городе Энергодар Запорожской области изъяты все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения. По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента России присвоены так называемые "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.

Напомним, что в результате огневого поражения района сосредоточение врага 15 ноября в населенном пункте Денежниково Луганской области потери оккупантов составили около 50 человек погибшими и ранеными.