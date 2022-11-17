Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.

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Скільки населених пунктів уже звільнили

Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Громов додав, що противник після відступу з правобережної частини Херсонщини відновлює свої війська та боєздатність. Підрозділи, які можна використати у боях, окупанти перекидають на інші напрямки. Передовсім мовиться про Донецьку область. Водночас ніхто не виключає, що посилять свої угруповання загарбники і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.

Наразі ворог дійсно перекидає свої війська на певні напрямки. Але ми теж вживаємо відповідних заходів,

– підкреслив Громов.

Він додав, що наразі для ворога надзвичайно важливо встановити контроль над Донецькою областю. Тож російські бійці роблять усе можливе для того, щоб виконати вказівку з Кремля.

Чи безпечно повертатися на Херсонщину

Слід розуміти, що наразі зберігається велика вибухо-мінна небезпека по всій території Херсонській області. Зокрема в самому обласному центрі, наголосив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

Він додав, що щоденно піротехніки займаються розмінуванням. У першу чергу його проводять в об'єктах, критично важливих для забезпечення життєдіяльності громадян. Також спостерігаються проблеми з водопостачанням, електроенергією та зв'язком.

Тому ми рекомендуємо розпочинати повернення до обласного центру або інших населених пунктів Херсонщини після завершення Національною поліцією, ДСНС стабілізаційних заходів, розмінування. Після того, як це оголосить керівництво ОВА,

– підкреслив Сергєєв.

Зауважимо, що по собі на Херсонщині вороги залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після свого візиту до регіону.

За словами глави держави, наразі правоохоронці займаються збором свідчень про звірства росіян. Сама ж ситуація у регіоні, підкреслив Зеленський, мало чим відрізняється від інших територій, які вдалося звільнити з-під окупації.

Президент підкреслив, що побачив зруйновані оселі, заправки та інші об'єкти. Крім того, в області продовжують виявляти катівні, де знущалися з мирного населення.