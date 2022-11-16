Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький.

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Зараз почнеться відлов тих, хто вважав, що "Россия здесь навсегда" і "Херсон никто сдавать не будет". Тут СБУ найкраще допоможуть місцеві. В кожного, хто чекав прихід ЗСУ, як в Ар'ї Старк з "Гри престолів", є список ворогів-колаборантів,

– вважає Голобуцький.

Він зазначає, що Служба безпеки вже почала активну роботу з виявлення диверсантів та зрадників – "зачистку херсонських баштанів від шкідників". Але цей процес значно пришвидшиться, якщо місцеві мешканці повідомлятимуть про зрадників та про російських військових, на гарячі лінії, які відкрила СБУ.

Експерт підкреслює, що "всіх цих тимчасово живих стрємоусових" треба затримати. Крім того, на думку Голобуцького, на звільнених територіях залишається певна кількість російських військових.

Це не тільки кинуті "мобіки", яким сказали "одягати жіноче плаття і вибиратись хто як може", але і "спецура" перевдягнута у цивільне. Їх задача – наводити російську арту з лівого берега, влаштовувати теракти й диверсії на комунікаційних вузлах та об'єктах критичної інфраструктури,

– вважає політолог.

Як повідомити СБУ про спільників росіян

15 листопада СБУ звернулась до жителів звільненої Миколаївщини та Херсонщини із закликом повідомляти про зрадників і колоборантів. На території цих областей працюють окремі гарячі лінії, де збирають інформацію про тих, хто допомагав росіянам під час окупації:

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також працює загальноукраїнська гаряча лінія СБУ: 0 800 501 482.

Як заявив керівник СБУ Василь Малюк, ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів.

"Наше завдання – виявити їх. Окрім того, в СБУ є багато інформації про зрадників і колаборантів. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання", – підкреслив очільник СБУ Василь Малюк.