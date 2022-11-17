У середу, 17 листопада, глава держави вирішив відповісти на питання представників ЗМІ у рамках пресконференції. Серед порушених тем – був візит 11 листопада на звільнену Херсонщину.

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Росіяни руйнували Херсонщину, як і інші регіони

Зі слів президента зрозуміло, що куди б не ступила нога ворожого солдата, усюди буде хаос та розруха. Поки що правоохоронці лише збирають свідчення про звірства окупантів на уже звільненому Півдні нашої країни, однак глава держави запевнив, що ситуація там така ж, як в інших деокупованих населених пунктах.

Ви це бачили в інших куточках (країни – 24 канал) деокупованих. Дуже схоже – зруйновані домівки, всі заправки, багато всього. В останній час, коли я там був, там знайшли катівню,

– сказав Зеленський.

Яка ситуація в самому Херсоні: люди переходять на українську

Більше пощастило жителям обласного центру. За словами Володимира Зеленського, росіяни повинні були показувати, що Херсон – це "столиця" їхніх новозахоплених земель. Саме тому загарбники залишили місто, яке має нормальний вигляд.

Місто виглядає нормально. Люди мати кращу подобу. люди в повному позитивному настрої та гуморі, і це круто. Молодці,

– констатував глава держави.

Окрім того, президент відзначив, що чимало херсонців перейшли на українську мову. Він не міг це не почути, бо сам є з російськомовної сім'ї. Це демонструє ставлення людей до окупації міста росіянами та їхню позицію.

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Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський вкотре наголосив, що ми, українці, переживемо цю зиму й точно переможемо у війні проти Росії. За його словами, Владімір Путін не такий страшний, як його може бачити світ, та українці точно не бояться російського диктатора.

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