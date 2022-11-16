Зеленський розповів про участь у саміті в Індонезії, а також про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

До речі Зеленському пропонували евакуювати усіх жителів Києва: чому не погодився

Під час нього військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт.

Мільйони українців – без світла

Зеленський зазначив, що у 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення світла. Без світла зараз мільйони споживачів. Однак еергетики роблять все, щоб повернути електрику – і генерацію, і постачання.

Сьогодні відбулася чергова зустріч оборонного "Рамштайну". Президент розповів, що ключове питання – посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Також глава державт говорив з віцепрезиденткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних обʼєктів, роботу Фонду відбудови нашої країни. Загальний обсяг проєктів, про які йшлося сьогодні, – мільярди доларів.

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