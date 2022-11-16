Український лідер під час пресконференції 16 листопада пояснив, чому не погодився на цю пропозицію.

Увага Не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар, – Зеленський про Польщу

Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, вивезти усе населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що ця пропозиція була у контексті того, що може статись так, "що у столиці може не бути світла, не будуть працювати очисні споруди, не буде питної води і багато чого не буде ще".

"Це було у перший день потужних ракетних ударів, моє наступне питання було наступне: а коли будуть ракетні удари по всій державі? Куди ми їх будемо евакуйовувати?", – пояснив президент.

Український лідер також зазначив, що не погодився на це рішення ще й тому, що таким чином Київ став би легшою ціллю для Росії – по безлюдному місту вони сильніше гатили б ракетами.

А що буде далі? А хто буде захищати країну? Ви думаєте, повинні захищати лише люди з автоматами? А чим захисники будуть вмотивовані на полі бою? Заробітною платою? Ні! В більшості – вони вмотивовані Україною. А що таке Україна? Земля і їх сім'ї,

– наголосив Володимир Зеленський.