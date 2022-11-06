Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. За його словами, у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.

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У столиці все контрольовано

У КМДА пояснили, що міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, Роман Ткачук наголосив, що система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів. Це не означає, що зараз готуються проводити евакуацію.