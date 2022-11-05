Чи загрожує повний блекаут Києву

Наразі влада не може спрогнозувати, чи загрожує Києву та області повний блекаут. Ситуація залежатиме від того, яких пошкоджень завдадуть окупанти. Втім, міський голова Віталій Кличко дав коментар щодо цього в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Так, мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.