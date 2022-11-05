Чи загрожує повний блекаут Києву
Наразі влада не може спрогнозувати, чи загрожує Києву та області повний блекаут. Ситуація залежатиме від того, яких пошкоджень завдадуть окупанти. Втім, міський голова Віталій Кличко дав коментар щодо цього в ефірі всеукраїнського телемарафону.
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Так, мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.
Ми робимо все, щоб повного блекауту не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися,
– заявив мер.
Наразі у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.
Кличко запевнив, що Київ готовий до різних сценаріїв.
Що треба знати про відключення світла: коротко
- Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.
- Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
- Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
- Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.