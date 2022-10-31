Так, Кремль використовує зиму як зброю. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Росія намагається деморалізувати українців

Буданов підкреслив, що окупанти спланували атаки на українську інфраструктуру тижнями раніше.

Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей,

– зазначив керівник розвідки України.

Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників. Зазначимо, раніше в Міненерго повідомляли, що станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

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Коротко, що відомо про російський терор 31 жовтня

Вранці 31 жовтня окупанти атакували ракетами Х-101 та Х-555 одразу 10 регіонів. Пошкоджено 18 об'єктів, більшість з них – критична інфраструктура. Також наразі відомо про 13 постраждалих.

Внаслідок обстрілу сотні населених пунктів у семи областях України залишилися без світла. Денис Шмигаль наголосив, що наслідки могли бути набагато гіршими. Однак, наші герої змогли знищити більшість випущених окупантами ракет – 44 з понад 50.

У частині областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Детальніше про черговий російський терор читайте у нашому матеріалі.

Варто побачити – Наслідки чергової російської атаки по Києву: дивіться відео