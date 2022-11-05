Угрожает ли полный блэкаут Киеву
Пока власти не могут спрогнозировать, угрожает ли Киеву и области полный блэкаут. Ситуация будет зависеть от того, какие повреждения нанесут оккупанты. Впрочем, городской голова Виталий Кличко дал комментарий по этому поводу в эфире всеукраинского телемарафона.
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Так, мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.
Мы делаем все, чтобы полного блэкаута не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться,
– заявил мэр.
В столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.
Кличко заверил, что Киев готов к разным сценариям.
Что нужно знать об отключении света: коротко
- Отключение света пришлось ввести после того, как оккупанты начали массированно обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе и ракетами.
- По состоянию на начало ноября российское войско повредило около 40% энергетической инфраструктуры нашего государства. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блэкаут нам не угрожает.
- В то же время Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но зато без россиян.
- Так, 5 ноября Укрэнерго ввело аварийное отключение света на территории 7 областей Украины, в частности, в городе Киев.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.