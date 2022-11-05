Угрожает ли полный блэкаут Киеву

Пока власти не могут спрогнозировать, угрожает ли Киеву и области полный блэкаут. Ситуация будет зависеть от того, какие повреждения нанесут оккупанты. Впрочем, городской голова Виталий Кличко дал комментарий по этому поводу в эфире всеукраинского телемарафона.

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Так, мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.