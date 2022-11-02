Соответствующую информацию сообщил на брифинге 2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет 24 канал . По его словам, отключения энергосистемы в Украине управляются.

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Угрожает ли Украине "блекаут"

Александр Харченко пояснил, что уровень общих повреждений энергетической инфраструктуры в Украине между 35-45%. По его данным, атака 31 октября была более массированной, чем 10 октября. Однако украинская система уже лучше понимает, как овладеть этими ударами, а наша ПВО лучше работает.

Хотя повреждения значительные, но "блекаут" Украине не угрожает. Харченко объяснил, что в английской системе событий это полное исключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.

Наша система сегодня абсолютно управляема, и происходящие отключения это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо,

– заверил директор Центра исследований энергетики.

Он также добавил, что у наших энергетиков есть не только план B, план С, но и план К все расписано.

После массированной атаки Зеленский анонсировал "экономический Рамштайн"

На следующий день после массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины Владимир Зеленский встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Во время встречи 1 ноября президент Украины:

рассказал чиновнику, что Москва уже повредила 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС;

сказал, что целесообразно было бы создать платформу для поддержки энергетической сферы. Речь идет о чем-то вроде Контактной группы в формате "Рамштайн".

Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и заработает. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В этот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что 12 стран готовы поставлять Украине энергетическое оборудование.

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