Сегодня вся страна находится на фронте. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что военные – это герои, но все остальные люди тоже герои. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Волонтеры – герои, энергетики – герои, люди, которые работают – герои. Кроме тех, кто только сидит на диване – наша мощная армия "экспертов" и рассказывают, как нужно воевать, как нужно готовиться к обстрелам территорий, как нужно управлять энергетическим контуром Украины,

– отметил он.

Россияне работают на уничтожение энергетической инфраструктуры

Советник ОП отметил, что такого объема разрушений энергетической инфраструктуры ни в одной стране после Второй мировой войны не было. Но наши партнеры понимают, что происходит конкретная война против энергетики и гидротехники. По словам Подоляка, сейчас есть 5 главных составляющих:

Нам уже снабжают системы ПВО "про". "Это очень важно, ведь обстрелы будут, есть еще определенное количество ракет и дронов. Но мы существенно ускорили переговоры, чтобы все-таки сделать легендарное "закрытое небо", – сказал советник ОП.

Требуются дополнительные запасные части, чтобы можно было быстро ремонтировать трансформаторы. Наши ремонтные бригады должны на что опираться с точки зрения инструментов и дополнительных материалов.

Мы должны защитить любые сооружения, распределяющие или генерирующие электроэнергию. Сейчас этим активно занимаются люди, которые хотят обеспечить физическую защиту.

Необходимы веерные отключения. "Безусловно, сегодня у нас не стабилизированный график отключений, есть аварийные отключения, но это все мы как-то исправим со временем, и будем четко понимать, какая потребность в отключениях, чтобы не иметь пиковых часов", – пояснил Подоляк.

Украина ищет возможность закупить определенные объемы электроэнергии у наших партнеров, чтобы можно было перекрыть, если будет очень тяжело.

То есть государство сегодня работает над возможностью компенсировать все эти атаки, которые осуществляет Россия. Они уже не воюют на поле боя, а просто привозят десятки тысяч мобилизованных, чтобы физически закрывали первую и вторую линии обороны, чтобы нам нужно было использовать больше артиллерийских снарядов, чтобы пройти мимо этой массы живой силы,

– акцентировал Михаил Подоляк.

Очевидно, что россияне больше не делают ставку на войну. Они делают ставку на уничтожение энергетической архитектуры Украины.

Зря стараются

Кроме того, недавно российские каналы синхронно распространили информацию об изломе украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности "Дельта".

Для нас с точки зрения планирования сделок это не имеет критических последствий вообще. Есть определенный ряд информационных систем, они (россияне – 24 канал) где-то вмешиваются, что-то ломают. Мы тоже делаем – блокируем определенные системы. К этому нужно спокойно относиться,

– уверяет советник ОП.

Подоляк также предложил интересную формулу окончания войны. "Пусть они отключат все свои камеры, все медиапространство, отойдут к границам 1991 года и скажут, что они выиграли войну. Это же будет нормально, правильно? Мы не будем спорить с этим", – подытожил он.

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