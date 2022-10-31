Хотя большую часть ракет удалось сбить силами ПВО, некоторые все же попали в цель. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий, сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Аварийные отключения электроэнергии будут введены 31 октября

Украина продолжает отбивать атаки врага. Утро 31 октября началось с массированной атаки российских террористов на объекты критической инфраструктуры.

Из-за ряда попаданий в разных регионах страны тысячи людей остались без электроэнергии. В YASNO пишут , что энергетики уже работают над стабилизацией энергосистемы.

Однако будут введены экстренные аварийные отключения в течение дня в тех городах, где это необходимо. Украинцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Более подробную информацию об отключении обещают сообщить со временем.

Обратите внимание! YASNO – энергетическая компания, поставляющая украинцам электроэнергию.

Украинцев призывают экономить свет 31 октября

После того как страна-агрессор повредила 40% объектов энергетической инфраструктуры государства, в Укрэнерго попросили украинцев начать экономно потреблять электроэнергию. Утром 31 октября из-за очередной массированной атаки россиян по критической инфраструктуре, граждан Украины призвали помочь сохранить свет.

Речь идет о том, чтобы максимально сократить потребление электроэнергии в течение дня. В частности, говорят выключить или ограничить использование электроприборов.