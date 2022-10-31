К такому мнению эксперты Института изучения войны пришли, проанализировав последние действия российского диктатора. Страна-агрессор будет пытаться удержать захваченные территории и завоевать новые в течение этой зимы.

Читайте также Почему Путин остановил мобилизацию и поручил объявить об этом Шойгу: в ISW объяснили изменение стратегии

Какая политика относительно войны в Украине будет у Путина в холодное время года

В ISW говорят, что, вероятно, Путин продолжит терроризировать Украину и запугивать Запад зимой. Эксперты считают, что на тактический ядерный удар диктатор не пойдет, однако еще долго будет запугивать и угрожать.

Что касается количества российских военных, то первую часть мобилизованных в считанные недели привезут воевать в Украину. Остальных оставят для учебной подготовки и, скорее всего, отправят на войну только в марте 2023 года.

По правилам, общая военная подготовка для призывника, чтобы воевать в другой стране, должна длиться 4 месяца. Так написано в российском законодательстве.

Однако Путину необходимо как-то удерживать 4 захваченных области, а также завоевывать новые территории в Украине. Поэтому часть недавно мобилизованных россиян уже отправляют на фронт как "пушечное мясо".

Обратите внимание Оккупанты замедлили наступление под Бахмутом: в ISW назвали причину

Как зима повлияет на ход войны в Украине: мнения экспертов

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники продолжают контрнаступление, в то же время оккупанты готовят линию обороны и пытаются удержаться на позициях.

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что погодные условия влияют на всех одинаково – как на оккупантов, так и на ВСУ. Главное, по мнению эксперта, чтобы не было сильных заморозков, ведь по промерзшей почве гораздо легче передислоцировать тяжелую технику.

Из-за дождей и мокрого снега контрнаступление ВСУ замедлится. В статье The Times отмечают, что зима – это последнее оружие Кремля в попытках разгрома Украины.

Дело в том, что, не имея побед на фронте, враг решил давить на Украину, терроризируя гражданских. Более 40% энергетических объектов страны оккупанты вывели из строя, устроив массированные нападения на критическую инфраструктуру. Они могут продолжать это делать зимой, чтобы украинцы мерзли в своих домах и давили на власть, чтобы она подписала соглашение о перемирии.

К теме – Сергей Стуканов объяснил, что происходит вокруг энергетического шантажа России: смотрите видео