Відповідну інформацію повідомив на брифінгу 2 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише 24 канал. За його словами, відключення енергосистеми в Україні продумані.

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Чи загрожує Україні "блекаут"

Олександр Харченко пояснив, що рівень загальних ушкоджень енергетичної інфраструктури в Україні між 35 – 45%. За його даними, атака 31 жовтня була масованішою, ніж 10 жовтня. Проте українська система вже краще розуміє, як опонувати цим ударам, а наша ППО краще працює.

Хоч ушкодження значні, та "блекаут" Україні не загрожує. Харченко пояснив, що в англійській системі подій – це повне виключення енергосистеми. Тоді вона стає некерованою – вона відключається, є багато техногенних аварій.

Наша система сьогодні абсолютно керована, і відключення, які відбуваються, це відключення свідомі. Це означає, що або прилетіло в конкретний елемент обладнання, або ми зробили це керовано,

– запевнив директор Центру досліджень енергетики.

Він також додав, що в наших енергетиків є не тільки план B, план С, а й до плану К все розписано.

Росія знову масовано атакувала Україну: головне

31 жовтня Росія знову масовано вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Вибухи пролунали на Київщині, Буковині, Дніпропетровщині, Черкащині, а також у Харкові та Запоріжжі.

Після атаки 31 жовтня в Україні запровадили екстрені відключення світла.

Наступного дня після масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України, Володимир Зеленський зустрівся з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

На зустрічі президент сказав, що доцільно було б створити платформу для підтримки енергетичної сфери, Мовиться про щось на зразок Контактної групи у форматі "Рамштайн".

1 листопада радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що 12 країн готові постачати Україні енергетичне обладнання.

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