Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в:
- Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской области.
Укрэнерго 5 ноября вводит почасовые отключения света на территории Украины. Соответствующие ограничения вводятся в 7 областях нашего государства.
Источник:Укрэнерго
Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в: