Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в:

  • Киеве,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской области.