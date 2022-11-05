Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в:

Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской области.