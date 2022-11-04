В YASNO была опубликована красноречивая инфографика. А также отметили, что в домах или даже в подъездах может работать несколько линий электросетей. Они принадлежат к разным группам и имеют свои графики отключения.
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Именно поэтому в одной квартире может быть светло, в другой – нет.
А еще следует понимать, что есть дома, подключенные к сетям критической инфраструктуры (в больницы, например). А, следовательно, они не подлежат выключению,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в YASNO отметили, что активно работают над тем, чтобы все было справедливо, и выключали все дома.
"Почему у соседа есть свет, а у меня – нет?" / объяснение YASNO
В Киеве прекратили аварийные отключения света
По состоянию на 4 ноября в Киеве отменили аварийное отключение света . Местные телеграмма-каналы сообщили, что во всех районах украинской столицы применяются только стабилизационные отключения.
Людей предупредили, что графики аварийных отключений уже неактуальны.