В YASNO опублікували красномовну інфографіку. А також наголосили, що у будинках або навіть під'їздах може працювати декілька ліній електромереж. Вони належать до різних груп та мають свої графіки вимкнення.
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Саме тому в одній квартирі може бути світло, в іншій – ні.
А ще слід розуміти, що є будинки, які підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). А, отже, вони не підлягають вимкненням,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у YASNO наголосили, що наразі активно працюють над тим, щоб все було справедливо, й вимикали усі будинки.
"Чому в сусіда є світло, а у мене – ні?" / пояснення YASNO
У Києві припинили аварійні відключення світла
Станом на 4 листопада у Києві скасували аварійне відключення світла. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в усіх районах української столиці застосовуються лише стабілізаційні відключення.
Людей попередили, що графіки аварійних відключень – вже неактуальні.
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