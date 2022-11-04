Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зауважимо, що станом на ранок 4 лютого без електропостачання залишалися 450 тисяч споживачів.

Важливо Вмикаємо режим електрозбереження: як правильно економити світло

Що відомо про екстрені відключення світла у Києві

У Києві із самого ранку, 4 листопада, запровадили екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які діяли раніше, наразі не актуальні. У ДТЕК наголосили, що енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, Через регулярні обстріли критичної інфраструктури українці повинні економно використовувати світло. Адже тепер звичайне до її пошкодження навантаження стає критичним для енергомережі.

Як зменшити ймовірність відключень

Для того, щоб мінімізувати ймовірність відключень електроенергії, українцям вкрай необхідно економно споживати її. Так кожен зможе зменшити навантаження на електросистему України. Для цього рекомендують, зокрема, найбільш енерговитратні прилади вмикати не у години пік, наприклад, у ночі. Мовиться про:

електрообігрівач,

бойлер,

пральну машину,

електричну духову шафу,

посудомийну машину,

кондиціонер тощо.

Також промисловим підприємствам варто розглянути можливість переходу на роботу у нічний час, а підприємцям слід обмежити використання зовнішньої реклами в пікові години споживання електроенергії, а також під час комендантської години.

Зверніть увагу! Станом на 2 листопада росіяни пошкодили 35 – 45% енергетичної інфраструктури України. Утім директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

Варте уваги – Чи вимикатимуть світло взимку: дивіться відео