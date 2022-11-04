Пів мільйона квартир залишилися без світла
Це навантаження й призводить до стабілізаційних відключень. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, вони зумовлені перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.
Важливо Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Через такі зумовлені відключення станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишились пів мільйона квартир у Києві. Згідно зі словами мера йдеться про 450 тисяч помешкань киян.
Це в повтори рази більше, ніж в попередні дні,
– підкреслив Віталій Кличко.
Економне використання – необхідність
Щоб мінімізувати ймовірність таких відключень, українцям вкрай необхідно економно споживати електроенергію. Так кожен зможе зменшити навантаження на електросистему України.
Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!
– закликав мер Києва.