Пів мільйона квартир залишилися без світла

Це навантаження й призводить до стабілізаційних відключень. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, вони зумовлені перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

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Через такі зумовлені відключення станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишились пів мільйона квартир у Києві. Згідно зі словами мера йдеться про 450 тисяч помешкань киян.

Це в повтори рази більше, ніж в попередні дні,

– підкреслив Віталій Кличко.

Економне використання – необхідність

Щоб мінімізувати ймовірність таких відключень, українцям вкрай необхідно економно споживати електроенергію. Так кожен зможе зменшити навантаження на електросистему України.

Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!

– закликав мер Києва.