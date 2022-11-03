Сахарук пояснив, що зараз споживання вугілля дещо скоротилося, оскільки багато ТЕС та ТЕЦ пошкоджено через обстріли. Однак в міру їх відновлення та повернення до роботи запаси палива скорочуватимуться.

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Для чого потрібне вугілля

Пікові стрибки у споживанні електроенергії може забезпечити лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля. Тому ми або будемо це вугілля імпортувати, або купувати в Європі електроенергію. Без цього складно пройти зиму,

– розповів виконавчий директор ДТЕК.

Сарарук також додав що зараз приблизно половину всієї електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції:

25 – 35% – теплові,

решту – гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела енергії.

Ситуація з електроенергією в Україні: коротко

Росія постійно атакує критичну інфраструктуру України, зокрема енергооб'єкти. Внаслідок останньої атаки 31 жовтня було випущено 50 ракет, 44 з яких збили сили ППО.

Внаслідок ракетного удару по Києву, в столиці виникли перебої зі світлом. Кулеба 1 листопада інформував, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Очільник Київської ОВА попереджав, що в області може статися повне відключення електроенергії. Це станеться, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

Детально ознайомитись з актуальним графіком відключення світла у різних містах можна тут.

Як підготуватись до включення світла / Інфографіка 24 каналу