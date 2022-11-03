Сахарук пояснив, що зараз споживання вугілля дещо скоротилося, оскільки багато ТЕС та ТЕЦ пошкоджено через обстріли. Однак в міру їх відновлення та повернення до роботи запаси палива скорочуватимуться.

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Для чого потрібне вугілля

Пікові стрибки у споживанні електроенергії може забезпечити лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля. Тому ми або будемо це вугілля імпортувати, або купувати в Європі електроенергію. Без цього складно пройти зиму,
– розповів виконавчий директор ДТЕК.

Сарарук також додав що зараз приблизно половину всієї електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції:

  • 25 – 35% – теплові,
  • решту – гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела енергії.

Ситуація з електроенергією в Україні: коротко

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