Олексій Кулеба, очільник Київської ОВА, в інтерв'ю "Hromadske" розповів про те, що на Київщині може статися повне відключення електроенергії. Це за умови, якщо Росія масово продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури.
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Ми, як обласна військова адміністрація, готуємося до будь-якого розвитку подій, зокрема й найскладнішого. Люди також повинні готуватися і розуміти, що в них мають бути запаси їжі та води. Мають бути заряджені мобільні телефони,
– заявив глава ОВА.
Як довго може не бути електроенергії
Світла може не бути тижнями, або ж менше чи більше. Це все залежатиме від того, чи зможуть енергетики відновити пошкодження.
Є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього,
– сказав Кулеба.
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Як підготуватися до відключень світла
Список дій та речей на випадок тривалого відключення світла повинен складатися з:
- запасу сірників, свічок і сухого спирту;
- павербанків та генераторів;
Якщо павербанку не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;
Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу
- радіоприймач та ліхтарики на батарейках;
- газових ламп та пальників;
- аптечки, включаючи особисті ліки, мінімум на тиждень.
Завдяки пальникам можна приготувати їжу швидкого приготування, розігріти її тощо.
- тижневого запасу консервів або сублімованої їжі;
- води;
Наприклад, якщо у квартирі є ванна, її можна заповнити водою на 100 – 150 літрів. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.
Як діяти у разі відключення водопостачання / Інфографіка 24 каналу